Meksika'da Senato'dan Trump'ın Meksikalı uyuşturucu kartellerine ilişkin açıklamasına tepki

29.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:12

Meksika'da Senato, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecekleri yönündeki açıklamasını kabul etmediklerini açıkladı.

Meksika Senato Başkanı Monica Fernandez Balboa, Senato'nun Twitter hesabından paylaşılan konuşmasında, "Senato, ABD Başkanı'nın, Meksikalı suç örgütlerine getirilecek olası 'terörist' tanımına ilişkin beyanını reddettiğini ifade ediyor." dedi.

Balboa, Senato'nun, "ulusal birlik ve egemenliğin sonuna kadar savunulması görüşünü tasdik ettiğini ve başka bir ülkenin herhangi bir müdahale girişimini reddettiğini" bildirdi.

300 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 40 bin kişi kayboldu

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

120 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi.

Ülkede, 2017'de 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı şimdiden 26 bini buldu.

"Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu olarak ilan edeceğiz"

ABD Başkanı Trump, salı günü gazeteci Bill O'Reilly'e verdiği mülakatta, "Meksikalı uyuşturucu kartellerini 'terör grubu' olarak ilan edeceğiz. Son 90 gündür bunun üzerine çalışıyorum. Biliyorsunuz, bu mesele kolay değil, geçmeniz gereken süreçler var ve biz de o süreçlerdeyiz." ifadelerini kullanmıştı.



Trump'ın açıklamasının ardından Meksika Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bu konuda görüşme yapma talebi ilettiklerini belirtmişti.



Açıklamada, görüşmenin içeriğinin, terör örgütü ilan etme sürecinin yanı sıra organize suç örgütlerine silah ve para akışına yönelik olacağı kaydedilmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da Trump'ın Meksikalı uyuşturucu kartellerine yönelik açıklamasına karşılık, "İş birliğine evet, müdahaleye hayır." yanıtını vermişti.

Diğer yandan, Lopez Obrador, pazartesi yaptığı açıklamada, uyuşturucu kartelleriyle mücadelede başka ülkelerin müdahalesinin olmaması gerektiğini savunmuş, "Sorunlarımız, Meksikalılar tarafından çözülecek. Başka bir ülkeden müdahale istemiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA