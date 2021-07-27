Meksika'da selde 310 ev hasar gördü
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Meksika'da selde 310 ev hasar gördü

Meksika'da selde 310 ev hasar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika'nın Zapopan kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde mahsur kalan 61 kişi tekneler yardımı ile kurtarılırken, 310 ev hasar gördü.

Meksika'nın Zapopan kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde mahsur kalan 61 kişi tekneler yardımı ile kurtarılırken, 310 ev hasar gördü.

Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Zapopan şehrinde dün gece etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle seller ve su baskınları meydana geldi. Kentte 310 ev hasar görürken, 12 araç yolda kaldı. Selde mahsur kalan 61 kişi ise ekipler tarafından tekneler ile kurtarıldı. Şiddetli yağış sonucu şehrin üç yerinde bataklık oluşurken, iki yerde ise göçükler meydana geldi. Lomas de la Primavera ve Miramar mahallelerinde El Seco Deresi'nin taşması sebebiyle yüzlerce çiftlik evinin de zarar gördüğü bildirildi.

Jalisco hükümeti, hasar tespiti üzerinde çalışmaya devam edildiğini aktarırken, ekiplerin evlerde oluşan hasarı belirlemek ve gerekli desteği vermek için selden etkilenen aileleri ziyaret ettiğini bildirdi.

Sel mağdurlarına yardım etmek için araçlar, iş makineleri ve helikopter ile 593 kamu çalışanı görev yaptı. Gece saatlerinde başlayan kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'da selde 310 ev hasar gördü
Meksika'da selde 310 ev hasar gördü
Meksika'da selde 310 ev hasar gördü
Meksika'da selde 310 ev hasar gördü
Meksika'da selde 310 ev hasar gördü
Meksika'da selde 310 ev hasar gördü
Meksika'da selde 310 ev hasar gördü
Meksika'da selde 310 ev hasar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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