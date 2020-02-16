Meksika'da 'sansürsüz kadın cinayeti' halkı sokaklara döktü
Meksika'da bir kadının öldürülmesinin ardından kadın cinayetleri konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmediğini savunan yüzlerce gösterici, başkanlık sarayı ve gazete binalarının önünde eylem düzenlediView on euronews.
16.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:27
Meksika'da bir kadının öldürülmesinin ardından kadın cinayetleri konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmediğini savunan yüzlerce gösterici, başkanlık sarayı ve gazete binalarının önünde eylem düzenlediView on euronews
Kaynak: Euronews.com