Meksika'da 'sansürsüz kadın cinayeti' halkı sokaklara döktü
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Meksika'da 'sansürsüz kadın cinayeti' halkı sokaklara döktü

Meksika'da bir kadının öldürülmesinin ardından kadın cinayetleri konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmediğini savunan yüzlerce gösterici, başkanlık sarayı ve gazete binalarının önünde eylem düzenlediView on euronews.

16.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:27

'da bir kadının öldürülmesinin ardından kadın cinayetleri konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmediğini savunan yüzlerce gösterici, başkanlık sarayı ve gazete binalarının önünde eylem düzenlediView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Meksika'da 'sansürsüz kadın cinayeti' halkı sokaklara döktü
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