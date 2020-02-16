: Meksika'da 'sansürsüz kadın cinayeti' halkı sokaklara döktü

16.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:27

Meksika'da bir kadının öldürülmesinin ardından kadın cinayetleri konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmediğini savunan yüzlerce gösterici, başkanlık sarayı ve gazete binalarının önünde eylem düzenlediView on euronews

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