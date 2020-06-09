Meksika'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e çıktı
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Meksika'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e çıktı

MEKSİKO Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 5 Haziran'dan bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Meksika'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e çıktı
09.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:59

MEKSİKO Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 5 Haziran'dan bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Guerrero Sağlık Departmanı yetkilileri, Tlapa de Comonfort kenti yakınlarında sahte içki tüketen 10 kişinin daha metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylelikle sahte içki tüketiminden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Yetkililer, 4'ünün durumu ağır olmak üzere 20 kişinin de hastanedeki tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

Zehirlenmeye yol açan içki şişelerinin etiketlerinde "saf sabır otu" yazdığını söyleyen yetkililer, olaya en az 3 markanın karıştığını kaydetti.

Sabır otu, Meksika'nın bazı bölgelerinde çokça tüketilen bir içkinin yapımında kullanılıyor.

Sağlık Departmanından 5 Haziran'da yapılan açıklamada, Tlapa de Comonfort yakınlarında sahte içki tüketen 8 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle öldüğü aktarılmıştı.

Yetkililer, olay üzerine başlattıkları soruşturmada bölgedeki 4 dükkanda 505 şişe sahte içki ele geçirmişti.

Ülkede mayıs ayında 40, nisan ayında ise 25 kişi farklı isimler altında üretilen sahte içkiler nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Etil alkolün zehirli bir versiyonu olan metil alkol beyne ve diğer organlara ciddi zarar veriyor.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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