Meksika'da sahte içkiden 8 kişi öldü Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde sahte içki nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde sahte içki nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi.

Guerrero Sağlık Departmanından yapılan açıklamada, Tlapa de Comonfort kenti yakınlarında sahte içki tüketen en az 8 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, olay üzerine başlattıkları soruşturmada bölgedeki 4 dükkanda 505 şişe sahte içki ele geçirdi.

Ülkede mayıs ayında 40, nisan ayında ise 25 kişi farklı isimler altında üretilen sahte içkiler nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Etil alkolün zehirli bir versiyonu olan metil alkol beyine ve diğer organlara ciddi zarar veriyor.

Kaynak: AA