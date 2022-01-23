Meksika'da sahte ambulansta 28 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Meksika'da sahte ambulansta 28 kaçak göçmen yakalandı

Meksika'da sahte ambulansta 28 kaçak göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meksika'da sahte olduğu tespit edilen bir ambulansta 28 kaçak göçmenin yakalandığı belirtildi.

Meksika'da sahte olduğu tespit edilen bir ambulansta 28 kaçak göçmenin yakalandığı belirtildi.

Meksika'dan ABD'ye gitmek isteyen Orta Amerikalı kaçak göçmenlerin sınırı geçme girişimi güvenlik güçleri tarafından engellendi. Meksika İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü devlet hastanesine ait logoların basıldığı bir aracın Oaxaca eyaletinde durdurulduğu belirtildi. Kendisini sağlık çalışanı olarak tanıtmaya çalışan sürücünün polis tarafından gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, sahte ambulansta aralarında refakatsiz 9 çocuğun da bulunduğu 28 Nikaragualı kaçak göçmenin yakalandığı kaydedildi.

Meksika'da yakalanan göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra ülkelerine geri gönderiliyor. - MEXİCO CİTY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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