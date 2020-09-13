Meksika'da sahile vuran 137 deniz aslanı ölüsü bulundu
Meksika'da eylül başından bu yana sahile vuran 137 deniz aslanı ölüsü bulundu.
13.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 13.09.2020 21:00
Meksika'da eylül başından bu yana sahile vuran 137 deniz aslanı ölüsü bulundu.
Meksika çevre koruma bürosundan yapılan açıklamada, ölü deniz aslanlarına, Baja California Sur eyaletinde Comondu bölgesinde 130 kilometrelik sahil bandında rastlandığı bildirildi.
Yetkililer ölü deniz aslanlarına ilişkin ilk ihbarı 4 Eylül'de aldı ve bölgede araştırma başlatıldı.
Ölü deniz aslanlarında, balık ağlarına takıldıklarına ya da teknelerle çarpıştıklarına dair izlere rastlanmadı.
Hayvanlardan, neden öldüklerini tespit etmek için doku örnekleri alındı.
California deniz aslanları, Meksika'da koruma altındaki türler arasında bulunuyor.
Kaynak: AA