Meksika'da sağanak yolları göle çevirdi
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Meksika'da sağanak yolları göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika'da başkenti Mexico City ve Meksika Eyaletinde etkili olan dolu ve sağanak yağış su baskınlarına yol açtı.

Meksika'da başkenti Mexico City ve Meksika Eyaletinde etkili olan dolu ve sağanak yağış su baskınlarına yol açtı. Bazı evlerde hasara yol açan sel suları birçok aracı da sürükledi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de dün akşam saat 18.25 sıralarında başlayan dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti. Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgelerde altyapının yetersizliği su baskınları ve sele yol açtı. Yer yer 80 santimetreye varan sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Su baskınlarının etkisiyle zor ilerleyen çok sayıda araç yolda kalırken, bazı araçlar ise sele kapılarak sürüklendi. Sel nedeniyle birkaç ev, hastane ve belediye sarayı gibi binalarda hasar meydana gelirken, su baskınları vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

Belediye yetkilileri, yoğun yağışlar nedeniyle kanalizasyonların yetersiz kaldığına dikkat çekerek, Meksika Eyaleti Su Komisyonu (CAEM) ile koordineli olarak bölgedeki taşmayı önlemek için çalıştıklarını bildirdi.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'da sağanak yolları göle çevirdi
Meksika'da sağanak yolları göle çevirdi
Meksika'da sağanak yolları göle çevirdi
Meksika'da sağanak yolları göle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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