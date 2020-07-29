Meksika'da rüşvetle suçlanan Pemex'in eski yöneticisi Lozoya'nın ilk duruşması görüldü Meksika'da devlete ait petrol şirketi Pemex'in (Petroleos Mexicanos) eski yöneticisi Emilio Lozoya hakkındaki davanın ilk duruşması yapıldı.

Meksika'da devlete ait petrol şirketi Pemex'in (Petroleos Mexicanos) eski yöneticisi Emilio Lozoya hakkındaki davanın ilk duruşması yapıldı.

Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanan Pemex'in eski yöneticisi Lozoya, duruşmada avukatları aracılığıyla yaptığı savunmasında, Pemex'in başında olduğu 2012-2016 yıllarındaki görev süresi boyunca "organize bir iktidar aygıtı tarafından kullanıldığını" söyledi.

Duruşmada, "sistematik olarak korkutulduğunu, baskı altına alındığını ve kullanıldığını" ileri süren Lozoya, bahsini ettiği kişilerin kimler olduğunu açıklamadı.

Lozoya, hakkındaki suçlamaları reddederek masum olduğunu kanıtlayacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ve Lozoya'nın daha önceden mevcut sağlık problemleri nedeniyle hastanede tedavi altında olması dolayısıyla video bağlantısı yoluyla yapılan duruşma, basına kapalı gerçekleşti.

Mahkemedeki oturumun gayriresmi özetine göre, avukatları, savcılığın Lozoya hakkında kara para aklama suçlamasıyla yargılanmak üzere tutuklanması yönündeki talebine itiraz etmeyeceklerini açıkladı.

"Meksika hükümet yetkilileriyle iş birliği yapma taahhüdünü" yineleyen Lozoya'nın, savcılarla iş birliği yapmayı kabul ettiği ve olası ceza indirimleri veya suçlamaların ortadan kaldırılması karşılığında korunan bir tanık olarak hareket edeceği bildirildi.

Savcılık, davada soruşturmasını güçlendirmek için altı ay süre istedi.

Denetimli serbestlik

Bir yargıç, Lozoya'nın, cezaevinde tutulmak yerine pasaportunu polise teslim ederek elektronik kelepçe ile takip edilebilebileceğini belirtti.

Hastanede kaldığı süre boyunca adli gözetim altında tutulacak olan Lozoya'nın, hastaneden ayrıldıktan sonra iki haftada bir mahkemeye imza vermesi gerekecek.

İspanya'da gözaltına alınmıştı

Meksika Başsavcısı Gertz Manero, şubatta katıldığı bir radyo programında, hakkında uluslararası yakalama emri bulunan Lozoya'nın, İspanyol polisince gözaltına alındığını duyurmuştu.

Başsavcılık, Odebrecht ile rüşvet ilişkisi kurdukları şüphesiyle 2019'da Lozoya ve eski Pemex yöneticileri hakkında adli soruşturma başlatmıştı.

Odebrecht yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığının aleyhlerinde açtığı davada, adli uzlaşma anlaşması kapsamında 2010-2014 yıllarında ihale alma karşılığında Pemex yetkililerine 10,5 milyon dolar rüşvet verdiğini itiraf etmişti.

Eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'ya yakınlığıyla bilinen Lozoya, o dönemde şirketin üst yöneticisi olarak görev yapmıştı.

Lozoya, Odebrech ile ilgili Meksika'da açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ilk isim olmuştu.

Lozoya'nın, haziran ayı sonunda, İspanya'dan Meksika'ya iade edilmeyi kabul ettiği bildirilmişti.

Odebrecht rüşvet skandalı

Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'de görülen bir davada Adalet Bakanlığı ile vardıkları adli uzlaşma anlaşması kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.

Odebrecht yöneticileri, petro-kimya şirketi Braskem'in Meksika petrol şirketi Pemex'ten ihale almak için 2010-2014 yıllarında şirket yöneticilerine 10,5 milyon dolar rüşvet verdiğini kabul etmişti.

Bu ülkelerden Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.

Kaynak: AA