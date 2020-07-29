Meksika'da rüşvetle suçlanan Pemex'in eski yöneticisi Lozoya'nın ilk duruşması görüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meksika'da rüşvetle suçlanan Pemex'in eski yöneticisi Lozoya'nın ilk duruşması görüldü

Meksika'da devlete ait petrol şirketi Pemex'in (Petroleos Mexicanos) eski yöneticisi Emilio Lozoya hakkındaki davanın ilk duruşması yapıldı.

Meksika'da rüşvetle suçlanan Pemex'in eski yöneticisi Lozoya'nın ilk duruşması görüldü
29.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:59

Meksika'da devlete ait petrol şirketi Pemex'in (Petroleos Mexicanos) eski yöneticisi Emilio Lozoya hakkındaki davanın ilk duruşması yapıldı.

Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanan Pemex'in eski yöneticisi Lozoya, duruşmada avukatları aracılığıyla yaptığı savunmasında, Pemex'in başında olduğu 2012-2016 yıllarındaki görev süresi boyunca "organize bir iktidar aygıtı tarafından kullanıldığını" söyledi.

Duruşmada, "sistematik olarak korkutulduğunu, baskı altına alındığını ve kullanıldığını" ileri süren Lozoya, bahsini ettiği kişilerin kimler olduğunu açıklamadı.

Lozoya, hakkındaki suçlamaları reddederek masum olduğunu kanıtlayacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ve Lozoya'nın daha önceden mevcut sağlık problemleri nedeniyle hastanede tedavi altında olması dolayısıyla video bağlantısı yoluyla yapılan duruşma, basına kapalı gerçekleşti.

Mahkemedeki oturumun gayriresmi özetine göre, avukatları, savcılığın Lozoya hakkında kara para aklama suçlamasıyla yargılanmak üzere tutuklanması yönündeki talebine itiraz etmeyeceklerini açıkladı.

"Meksika hükümet yetkilileriyle iş birliği yapma taahhüdünü" yineleyen Lozoya'nın, savcılarla iş birliği yapmayı kabul ettiği ve olası ceza indirimleri veya suçlamaların ortadan kaldırılması karşılığında korunan bir tanık olarak hareket edeceği bildirildi.

Savcılık, davada soruşturmasını güçlendirmek için altı ay süre istedi.

Denetimli serbestlik

Bir yargıç, Lozoya'nın, cezaevinde tutulmak yerine pasaportunu polise teslim ederek elektronik kelepçe ile takip edilebilebileceğini belirtti.

Hastanede kaldığı süre boyunca adli gözetim altında tutulacak olan Lozoya'nın, hastaneden ayrıldıktan sonra iki haftada bir mahkemeye imza vermesi gerekecek.

İspanya'da gözaltına alınmıştı

Meksika Başsavcısı Gertz Manero, şubatta katıldığı bir radyo programında, hakkında uluslararası yakalama emri bulunan Lozoya'nın, İspanyol polisince gözaltına alındığını duyurmuştu.

Başsavcılık, Odebrecht ile rüşvet ilişkisi kurdukları şüphesiyle 2019'da Lozoya ve eski Pemex yöneticileri hakkında adli soruşturma başlatmıştı.

Odebrecht yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığının aleyhlerinde açtığı davada, adli uzlaşma anlaşması kapsamında 2010-2014 yıllarında ihale alma karşılığında Pemex yetkililerine 10,5 milyon dolar rüşvet verdiğini itiraf etmişti.

Eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'ya yakınlığıyla bilinen Lozoya, o dönemde şirketin üst yöneticisi olarak görev yapmıştı.

Lozoya, Odebrech ile ilgili Meksika'da açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ilk isim olmuştu.

Lozoya'nın, haziran ayı sonunda, İspanya'dan Meksika'ya iade edilmeyi kabul ettiği bildirilmişti.

Odebrecht rüşvet skandalı

Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'de görülen bir davada Adalet Bakanlığı ile vardıkları adli uzlaşma anlaşması kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.

Odebrecht yöneticileri, petro-kimya şirketi Braskem'in Meksika petrol şirketi Pemex'ten ihale almak için 2010-2014 yıllarında şirket yöneticilerine 10,5 milyon dolar rüşvet verdiğini kabul etmişti.

Bu ülkelerden Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü 3. Sayfa
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı Spor
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi Magazin
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı 3. Sayfa
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti Magazin
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Derya, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Derya, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Taciz ettiği kadını önce darbetti, sonra seyir halindeki araçtan attı
Taciz ettiği kadını önce darbetti, sonra seyir halindeki araçtan attı
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Son Dakika: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak
Son Dakika: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak
Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
4 askerin şehit olduğu kazanın tanığı: Şoför kendisini düşünmeyip, yolcuları düşündü
4 askerin şehit olduğu kazanın tanığı: Şoför kendisini düşünmeyip, yolcuları düşündü
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Erzurumlu baklava ustası, diyabet hastaları için 'mor baklava' üretti
Erzurumlu baklava ustası, diyabet hastaları için 'mor baklava' üretti
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Fatih Sultan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Ebru Şallı Reha Özcan Merve Boluğur
Spor Okan Buruk Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bayram İntihar Beşiktaş Üniversite
Şu an buradasınız: Meksika'da rüşvetle suçlanan Pemex'in eski yöneticisi Lozoya'nın ilk duruşması görüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 11:02:34. #1.15#
title