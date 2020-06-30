Meksika'da rüşvetle suçlanan Pemex'in eski yöneticisi Lozoya, ülkeye iadesini kabul etti
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Meksika'da rüşvetle suçlanan Pemex'in eski yöneticisi Lozoya, ülkeye iadesini kabul etti

Meksika'da devlete ait petrol şirketi Pemex'in (Petroleos Mexicanos) eski yöneticisi Emilio Lozoya'nın gözaltına alındığı İspanya'dan Meksika'ya iade edilmeyi kabul ettiği bildirildi.

Meksika'da rüşvetle suçlanan Pemex'in eski yöneticisi Lozoya, ülkeye iadesini kabul etti
30.06.2020 20:13 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:16

Meksika'da devlete ait petrol şirketi Pemex'in (Petroleos Mexicanos) eski yöneticisi Emilio Lozoya'nın gözaltına alındığı İspanya'dan Meksika'ya iade edilmeyi kabul ettiği bildirildi.

Başsavcı Alejandro Gertz Manero, yaptığı açıklamada, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanan Pemex'in eski yöneticisi Lozoya'nın, Meksikalı savcıların talebiyle şubatta İspanya'da gözaltına alınmasının ardından ülkesine iade edilmemek için verdiği mücadeleden vazgeçtiğini ve ülkeye dönmeye razı olduğunu aktardı.

Lozoya'nın, yolsuzluk soruşturmalarında iş birliği yapmak üzere Meksika'ya iadesini kabul ettiğini bildiren Gertz Manero, Pemex'in eski yöneticisinin, yolculukla ilgili detaylar tamamlanınca Meksika'ya iade edileceği bilgisini paylaştı.

El Universal'in haberinde, Meksikalı yetkililerin, Lozoya'yı ülkeye geri getirmek için İspanya'ya bir uçak göndereceği kaydedildi.

İspanya'da gözaltına alınmıştı

Meksika Başsavcısı Gertz Manero, şubatta katıldığı bir radyo programında, hakkında uluslararası yakalama emri bulunan Lozoya'nın, İspanyol polisince gözaltına alındığını duyurmuştu.

Başsavcılık, Odebrecht ile rüşvet ilişkisi kurdukları şüphesiyle 2019'da Lozoya ve eski Pemex yöneticileri hakkında adli soruşturma başlatmıştı.

Odebrecht yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığının aleyhlerinde açtığı davada, adli uzlaşma anlaşması kapsamında 2010-2014'te ihale alma karşılığında Pemex yetkililerine 10,5 milyon dolar rüşvet verdiğini itiraf etmişti.

Eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'ya yakınlığıyla bilinen Lozoya, o dönemde şirketin üst yöneticisi olarak görev yapmıştı.

Lozoya, Odebrech ile ilgili Meksika'da açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ilk isim olmuştu.

Odebrecht rüşvet skandalı

Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'de görülen bir davada Adalet Bakanlığı ile vardıkları adli uzlaşma anlaşması kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.

Odebrecht yöneticileri, petro-kimya şirketi Braskem'in Meksika petrol şirketi Pemex'ten ihale almak için 2010-2014'te şirket yöneticilerine 10,5 milyon dolar rüşvet verdiğini kabul etmişti.

Bu ülkelerden Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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