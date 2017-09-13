- Meksika'da rodeocu ağır şekilde yaralandı



MEKSIKO - Meksika'da düzenlenen müsabakada bir rodeocu ağır şekilde yaralandı.

Meksika'da düzenlenen müsabakada boğaya kendini bağladığı ipi bir türlü çözülmeyen adam, havada savruldu. Daha sonra ipi çözülüp yere düşen rodeocunun ağır şekilde yaralandığı belirtildi. Görevliler tarafından alınan yaralı adam bekleyen ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.