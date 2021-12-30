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Son dakika haberleri: Meksika'da rafineride büyük yangın

Son dakika haberleri: Meksika'da rafineride büyük yangın
İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: - Meksika'da rafineride büyük yangın Meksika'nın Minatitlan kentinde devlet petrol şirketi Pemex'e ait petrol rafinerisinde yangın çıktı.

- Meksika'da rafineride büyük yangın

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Minatitlan kentinde devlet petrol şirketi Pemex'e ait petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Minatitlan kentinde yer alan Pemex'e ait Lazaro Cardenas petrol rafinerisinde yangın çıktı. Onarım halindeki bir soğutma kulesinde çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye itfaiye ekipleri, Meksika ordusu ve Deniz Kuvvetleri unsurları sevk edildi. Bölgeden yükselen alevler gökyüzünü sararken, yetkililer yangının çevrede yaşayanlar için tehlike oluşturmadığını aktardı. Rafineri personelinin de yardımıyla saatler süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının yakıt sızıntısından kaynaklandığı ifade edildi.

Minatitlan'da Lazaro Cardenas petrol rafinerisinde geçtiğimiz Nisan ayında yine büyük bir yangın çıkmış, 7 kişi yaralanmıştı.

Son dakika haberleri: Meksika'da rafineride büyük yangın

Son dakika haberleri: Meksika'da rafineride büyük yangın

Son dakika haberleri: Meksika'da rafineride büyük yangın

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İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Son Dakika Haberleri

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