Meksika'da protestocular, Devlet Başkanı Obrador'un toplantısını bastı - Haberler
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Meksika'da protestocular, Devlet Başkanı Obrador'un toplantısını bastı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika'da bir grup protestocu, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'ın basın toplantısını bastı.

Meksika'da bir grup protestocu, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'ın basın toplantısını bastı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ağustos ayında Grace Kasırgası nedeniyle zarar görenlere sağlanan desteği görüşmek üzere Puebla eyaletinin Huauchinango şehrinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı, dışarıda toplanan yaklaşık 300 kişilik bir grubun binayı basması sonucu yarıda kesildi. Grace Kasırgası nedeniyle maddi zarara uğradıklarını ve hükümetin henüz kendilerine destek vermediğini savunan protestocular, basın toplantısının gerçekleştirildiği konferans binasının önünde toplandı. Pankart taşıyan ve hükümet karşıtı sloganlar atan grup daha sonra, güvenlik bariyerini aşarak toplantı salonuna girdi. Öfkeli grup burada da slogan atmaya devam ederken, Obrador konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı. Bazı protestocuların Obrador'un yanına kadar gelerek kendisiyle bizzat konuşmaya çalıştığı görüldü.

Obrador protestocuların toplantı odasında kalmalarını kabul etti ancak protestoculardan sessiz olmalarını ve konuşmasına izin vermelerini istedi. Daha sonra konu ile ilgili açıklama yapan Obrador, hükümetin Grace Kasırgası'ndan etkilenenlere ev eşyası, konut iyileştirme desteği sağlayacağı ve mahsul kaybı olan çiftçilere de maddi destek vereceğini söyledi.

Obrador konuşmasında ayrıca, yapılacak tüm destek ve yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini bildirirken, mevcut hükümetin daha önce hiç olmadığı kadar halka yardım ettiğini savundu.

Meksika'ya ilk olarak 19 Ağustos'ta Quintana Roo eyaletinde ulaşan Grace Kasırgası burada büyük bir hasara yol açmazken, Meksika Körfezi'nden batıya doğru ilerlemeye devam etmiş ve 2 gün sonra daha da şiddetlenerek 21 Ağustos'ta Veracruz eyaletinde tekrar karaya ulaşmıştı. Veracruz ve Puebla eyaletlerinde büyük hasara neden olan Grace Kasırgası'nda 11 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce evde büyük hasar meydana gelmişti. Kasırga ayrıca, birçok tarım arazisinde de tahribata yol açmıştı.

-İHA-

Meksika'da protestocular, Devlet Başkanı Obrador'un toplantısını bastı

Meksika'da protestocular, Devlet Başkanı Obrador'un toplantısını bastı

Meksika'da protestocular, Devlet Başkanı Obrador'un toplantısını bastı

Meksika'da protestocular, Devlet Başkanı Obrador'un toplantısını bastı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Meksika'da protestocular, Devlet Başkanı Obrador'un toplantısını bastı - Haberler
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