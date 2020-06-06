- Meksika'da protestocular ABD büyükelçiliğine saldırdı
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- Meksika'da protestocular ABD büyükelçiliğine saldırdı

- Meksika'da protestocular ABD büyükelçiliğine saldırdı Meksika'da George Floyd'un ölümünü protesto eden göstericiler, ABD büyükelçiliğine saldırdı.

06.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:09

- Meksika'da protestocular ABD büyükelçiliğine saldırdı

MEXİCO CİTY - Meksika'da George Floyd'un ölümünü protesto eden göstericiler, ABD büyükelçiliğine saldırdı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Meksika'ya da sıçradı. Mexico City'deki Paseo de la Reforma Caddesi'nde yüzleri kapalı protestocular, ABD Büyükelçiliğine saldırdı. Çevresinde metal bariyer bulunan büyükelçiliğe taş ve molotof kokteyli atan protestocular, daha sonra büyükelçiliğin yakınındaki mağazalara ve banka şubelerine saldırıp hasara yol açtı. Protestocular, polis müdahalesiyle büyükelçilik binasının çevresinden uzaklaştırıldı.

Öte yandan, Jalisco eyaletindeki Guadalajara kentinde maske takmadığı gerekçesiyle polisler tarafından darp edilen ve gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Giovanni Lopez için başlatılan gösteriler de devam ediyor.

- Meksika'da protestocular ABD büyükelçiliğine saldırdı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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