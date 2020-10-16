Meksika'da polisle çatışan 6 çete üyesi öldürüldü
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Meksika'da polisle çatışan 6 çete üyesi öldürüldü

16.10.2020 03:37 | Son Güncelleme: 16.10.2020 03:40
Meksika'da polisle çatışan 6 çete üyesi öldürüldü

Meksika'da çıkan çatışmada 6 uyuşturucu çetesi üyesi polis ekiplerince öldürüldü.

Meksika'da çıkan çatışmada 6 uyuşturucu çetesi üyesi polis ekiplerince öldürüldü.

Meksika basınında yer alan habere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Celaya ilçesinde polisin suç örgütüne yönelik operasyon düzenlediği esnada iki minibüste bulunan kimlikleri belirsiz silahlı kişiler ateş aştı.

Çatışmada 6 çete üyesi öldürüldü, bazıları olay yerinden kaçtı.

Yetkililer, polisle çatışmaya giren silahlı kişilerin eyalette "Santa Rosa de Lima" olarak bilinen kartele bağlı olduğunu söyledi.

Ülkede şiddet olaylarının en yoğun olduğu eyaletlerden Guanajuato'da ay başından bu yana 103 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede "Santa Rosa de Lima" ile "Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG)" arasında alan kontrolü nedeniyle sık sık çatışmalar çıkıyor.

Güvenlik güçlerince artan cinayetlerin önüne geçmek amacıyla düzenlenen operasyonlarda "Santa Rosa de Lima" adlı kartelin elebaşılarından El Marro ve Jose Antonio Yepez Ortiz'in yakalanmasına rağmen ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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