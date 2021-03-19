Meksika'da polis konvoyuna saldırıda en az 13 kişi öldü
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BBC

Meksika'da polis konvoyuna saldırıda en az 13 kişi öldü

19.03.2021 13:22 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:26
Meksika'da polis konvoyuna saldırıda en az 13 kişi öldü

Meksika'nın Meksika eyaletinde bir polis konvoyuna düzenlenen saldırıda en az 13 kişi öldü.

Meksika'nın Meksika eyaletinde bir polis konvoyuna düzenlenen saldırıda en az 13 kişi öldü.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada ölenlerin tümünün polis memuru ve savcılıkta görevli polis müfettişleri olduğunu söyledi.

Henüz kimsenin üstlenmediği saldırının bölgenin hakimiyeti için rakip kartelle mücadele halinde olan bir suç çetesi tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Eyalete bağlı Coatepec Harinas kasabasındaki saldırıdan sonra sosyal medyada kurşun yağmuruna tutulan polis araçları ve yol kenarına dizilmiş cesetlerin fotoğrafları yayımlandı.

Meksika Eyaleti'nin Güvenlik Bakanı Rodrigo Martinez-Celis, saldırıyı "Meksika devletine düzenlenmiş bir saldırı" diye niteledi ve "Yasalardan aldığımız destekle, tüm gücümüzle üzerlerine gideceğiz" dedi.

Saldırganların bulunması için bölgeye Ulusal Muhafız olarak bilinen askeri polisler sevk edildi.





'Bölge La Familia kartelinin kontrolünde'

Başkent Mexico City sınırındaki Meksika eyaleti ülkede en fazla şiddetin yaşandığı bölgelerden biri.

Eyalet hükümeti tarafından Eylül'de yayımlanan bir raporda Meksika eyaletinde 26 suç çetesi faaliyet gösteriyor.

La Familia Michoacana ve Jalisco Yeni Kuşak Karteli önemli bölgelerin hakimiyeti için savaşıyor.

'2020'de 524 polis memuru öldürüldü'

Konvoyun pusuya düşürüldüğü bölge La Familia'nın kontrolünde olduğu belirtiliyor.

Raporda şantajla para topladığı öne sürülen kartelin tortilladan inşaat malzemelerine bölgede her şeyin fiyatını kontrolü altında bulundurduğu söyleniyor.

"Causa en Comun" adlı sivil toplum kuruluşunun verilerine göre, yıllardır uyuşturucu kartelleri ve örgütlü suçla mücadele eden Meksika'da geçen yıl en az 524 polis memuru öldürüldü.

Birçok bölgede suç örgütlerinin polisi baskı altına aldığı ve polis teşkilatı mensuplarıyla çalıştığı belirtiliyor.

BBC
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