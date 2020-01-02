Meksika'da polis ile uyuşturucu çeteleri arasında çatışma: 4 ölü

02.01.2020 22:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 22:36

Meksika'nın kuzeyinde uyuşturucu çeteleri ile polis arasında çıkan çatışmada 4 çete üyesi öldü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Nuevo Laredo kentinde polise ve devlet görevlilerine suikastlardan sorumlu tutulan çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda Kentin Francisco Villa bölgesinde kuşatılan çete üyeleri ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 çete üyesi öldü, 3 çete üyesi kaçtı.

Ülkede uyuşturucu kartelleri ile mücadelede 2006'dan bu yana 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi kayboldu.

Kaynak: AA