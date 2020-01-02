Meksika'da polis ile uyuşturucu çeteleri arasında çatışma: 4 ölü
Haberler » Güncel » Meksika'da polis ile uyuşturucu çeteleri arasında çatışma: 4 ölü - Haber

Meksika'da polis ile uyuşturucu çeteleri arasında çatışma: 4 ölü

Meksika'nın kuzeyinde uyuşturucu çeteleri ile polis arasında çıkan çatışmada 4 çete üyesi öldü.

02.01.2020 22:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 22:36
Meksika'da polis ile uyuşturucu çeteleri arasında çatışma: 4 ölü

'nın kuzeyinde uyuşturucu çeteleri ile arasında çıkan çatışmada 4 çete üyesi öldü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Nuevo Laredo kentinde polise ve devlet görevlilerine suikastlardan sorumlu tutulan çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda Kentin Francisco Villa bölgesinde kuşatılan çete üyeleri ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 çete üyesi öldü, 3 çete üyesi kaçtı.

Ülkede uyuşturucu kartelleri ile mücadelede 2006'dan bu yana 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi kayboldu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler