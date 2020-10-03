Meksika'da polis ile uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmada 8 çete üyesi öldürüldü
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Meksika'da polis ile uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmada 8 çete üyesi öldürüldü

03.10.2020 03:55 | Son Güncelleme: 03.10.2020 03:58
Meksika'da polis ile uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmada 8 çete üyesi öldürüldü

Meksika'da polis ile uyuşturucu çeteleri arasında çıkan silahlı çatışmada, 8 çete üyesi öldürüldü, 7 polis yaralandı.

Meksika'da polis ile uyuşturucu çeteleri arasında çıkan silahlı çatışmada, 8 çete üyesi öldürüldü, 7 polis yaralandı.

Meksika basınında yer alan habere göre, Durango eyaletine bağlı San Antonio de Pauda kasabasında, kimliği belirsiz silahlı kişiler ile devriye görevinde bulunan polisler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 8 çete üyesi hayatını kaybetti, 7 polis yaralandı.

Eyalet Savcısı Ruth Medina Aleman, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, polislerin, uyuşturucu çetelerince pusuya düşürüldüğünü ancak saldırıyı püskürttüğünü söyledi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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