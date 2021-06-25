Meksika'da Pfizer/BioNTech aşısının 12 yaşından büyük çocuklarda kullanımına onay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meksika'da Pfizer/BioNTech aşısının 12 yaşından büyük çocuklarda kullanımına onay

Meksika'da Pfizer/BioNTech aşısının 12 yaşından büyük çocuklarda kullanımına onay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika Sıhhi Risklere Karşı Koruma Komisyonu (COFEPRIS), Pfizer/BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının 12 yaşından büyük çocuklarda kullanılmasına onay verdi.

Meksika Sıhhi Risklere Karşı Koruma Komisyonu (COFEPRIS), Pfizer/BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının 12 yaşından büyük çocuklarda kullanılmasına onay verdi. Pfizer/BioNTech aşısı, Meksika'da çocuklar ve ergenler için onaylanan ilk Covid-19 aşısı oldu.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çok sayıda ülkede aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, Meksika'dan Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 12 yaşından büyük çocuklarda kullanımına onay geldi. Meksika Sıhhi Risklere Karşı Koruma Komisyonu (COFEPRIS) tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının acil kullanım koşullarında değişiklik yapılmasına karar verildiği ve aşının, 12 yaşından büyük çocuklarda uygulanmasına onay verildiği kaydedildi. Açıklamada, ABD'li ilaç devi Pfizer'ın 22 Haziran'dan bu yana kendilerine aşı hakkında bilgi verdiğini ve yaptıkları analiz sonucunda aşının gerekli kriterleri karşıladığının tespit edilerek, kullanımının onaylandığını bildiren COFEPRIS, "Verilen bu acil kullanım yetkisi ile aşı içeriğinin 12 yaş ve üstü kişilere uygulanması için gerekli kalite, güvenlik ve etkinlik gereksinimlerine uygun olduğunu onaylanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamanın ardından Meksika Sağlık Bakanı Müsteşarı Hugo Lopez-Gattel Ramirez yaptığı açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının Meksika'da çocuklar ve ergenler için onaylanan ilk aşı olduğuna dikkat çekerek, "Meksika halkını daha fazla korumamıza izin veren bir gelişme" dedi.

Öte yandan COFEPRIS tarafından 11 Aralık 2020 tarihinde, Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının Meksika'da kullanımına onay verilmiş, fakat aşının sadece yetişkinlerde uygulanabileceği belirtilmişti.

(Saim Sevinç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kalbine 13 santim korkuluk giren çocuğa sedye üzerinde hayat kurtaran müdahale
Kalbine 13 santim korkuluk giren çocuğa sedye üzerinde hayat kurtaran müdahale
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Tuğba Coşkun Bergüzar Korel Serenay Sarıkaya
Spor Yiğit Şardan Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meksika'da Pfizer/BioNTech aşısının 12 yaşından büyük çocuklarda kullanımına onay - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 18:43:57. #1.15#

title