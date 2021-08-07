Meksika'da petrol rafinerisinde korkutan yangın
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Meksika'da petrol rafinerisinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'e ait bir petrol rafinerisinde yangın çıkarken, metrelerce yükselen alevler halkı korkuttu.

Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'e ait bir petrol rafinerisinde yangın çıkarken, metrelerce yükselen alevler halkı korkuttu.

Meksika'nın Oaxaca eyaletine bağlı Salina Cruz kentinde yer alan limanda devlet petrol şirketi Pemex'e (Petroleos Mexicanos) ait Antonio Dovali Jaime adlı petrol rafinerisinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Adı açıklanmayan bir PEMEX yetkilisi yaptığı açıklamada, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirterek, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika içinde yangını kontrol altına aldığını söyledi. Yetkili ayrıca, yangının nedeninin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Rafinerinin üzerinde metrelerce yükselen alevler, Salina Cruz şehrinin her yerinden görüldü. Sosyal medyada, tesisin damıtma kulelerinin yakınındaki parlak turuncu alevlerin çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntüleri paylaşıldı.

PEMEX'ten yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı kaydedilerek, kent sakinleri ve PEMEX çalışanları için herhangi bir risk teşkil etmediği bildirildi. Açıklamada, halka sakin olma çağrısında bulunuldu.

Oaxaca Sivil Savunma Bakanlığı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rafinerideki yangının kontrol altına alındığını doğruladı ancak hala aktif olduğunu ifade etti.

Oaxaca eyaletinin güney kıyısında bulunan rafineri, günde 330 bin varile kadar ham petrol işleme kapasitesine sahip ve Meksika'nın Büyük Okyanus kıyısında PEMEX'e ait önemli bir ticaret ve lojistik merkezidir.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'da petrol rafinerisinde korkutan yangın
Meksika'da petrol rafinerisinde korkutan yangın
Meksika'da petrol rafinerisinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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