Meksika'da petrol platformundaki yangında 5 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meksika'da petrol platformundaki yangında 5 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da petrol platformundaki yangında 5 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meksika devletine ait petrol ve gaz firması Meksika Petrolleri (Pemex), dün Güney Meksika Körfezi'nin Campeche Koyu'nda yer alan Ku-Maloob-Zaap petrol sahasındaki E-Ku-A2 platformunda çıkan yangın sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Meksika devletine ait petrol ve gaz firması Meksika Petrolleri (Pemex), dün Güney Meksika Körfezi'nin Campeche Koyu'nda yer alan Ku-Maloob-Zaap petrol sahasındaki E-Ku-A2 platformunda çıkan yangın sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Güney Meksika Körfezi'nin Campeche Koyu'nda yer alan Ku-Maloob-Zaap petrol sahasında Meksika devletine ait petrol ve gaz firması Meksika Petrollerine (Pemex) ait E-Ku-A2 platformunda dün bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

Pemex CEO'su Octavio Romero Oropeza yaptığı açıklamada, Pemex'e ait açık deniz platformunda çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin de kayıp olduğunu belirtti. Oropeza, yaralıların sağlık durumunun ağır olduğunu ifade ederken, "5 ölüm doğrulandı. 6 kişi yaralandı ve 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi" dedi.

Söz konusu platformda günde yaklaşık 640 bin varil petrol üretilirken, sahanın rezerv büyüklüğünün ise 4,9 milyar varil olduğu tahmin ediliyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi
Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ali Mahir Başarır Zeynep Gül Yılmaz Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Demet Akalın Acun Ilıcalı Haluk Levent
Spor Muslera Mesut Özil Ozan Tufan Lionel Messi Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Meksika'da petrol platformundaki yangında 5 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 00:16:02. #1.14#

title