Meksika'da petrol platformunda çıkan yangında 5 kişi öldü

Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'e ait petrol platformunda çıkan yangında 5 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'e ait petrol platformunda çıkan yangında 5 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Pemex'ten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde platformda çıkan yangın sonucu 5 işçinin öldüğü, biri ağır 6 işçinin ise yaralandığı doğrulanarak, petrol üretimin de durdurulduğu bildirildi.

Pemex Direktörü Octavio Romero Oropeza, düzenlendiği basın toplantısında, yangında yaralanan 6 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Oropeza, bu bölgede 25 petrol kuyusu bulunduğunu ve 2 gün içinde normal faaliyetlerine dönmeyi planladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan