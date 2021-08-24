Meksika'da petrol platformunda çıkan yangında 5 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meksika'da petrol platformunda çıkan yangında 5 kişi öldü

Meksika'da petrol platformunda çıkan yangında 5 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'e ait petrol platformunda çıkan yangında 5 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'e ait petrol platformunda çıkan yangında 5 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Pemex'ten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde platformda çıkan yangın sonucu 5 işçinin öldüğü, biri ağır 6 işçinin ise yaralandığı doğrulanarak, petrol üretimin de durdurulduğu bildirildi.

Pemex Direktörü Octavio Romero Oropeza, düzenlendiği basın toplantısında, yangında yaralanan 6 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Oropeza, bu bölgede 25 petrol kuyusu bulunduğunu ve 2 gün içinde normal faaliyetlerine dönmeyi planladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Kazdağları'ndan yüreklere su serpen haber! Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Kazdağları'ndan yüreklere su serpen haber! Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Barış Arduç Aleyna Tilki Mesut Akusta Burak Özçivit
Spor Marcao Muslera Arda Güler Ozan Tufan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Meksika'da petrol platformunda çıkan yangında 5 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 23:41:23. #1.15#

title