Meksika'da otoparkta silahlı saldırı: 4 ölü

03.01.2020 20:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:04

Meksika'nın Sonora eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kişi vurularak öldürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan kimliği belirsiz kişiler, hedef olarak seçtikleri 4 kişiye ateş etti.

Saldırıda, iki kişi olay yerinde, diğer iki kişi de hastanede hayatını kaybetti.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, silahlı saldırganların olayın ardından araçla kaçtıkları ve cinayetlerin geçen aralık sonunda Hermosillo eyaletinde öldürülen 3 kadınla bağlantılı olduğu bildirildi.

Olayın faillerinin bulunması için operasyon başlatıldı.

Öte yandan Meksika devlet ajansı Notimex'in haberine göre, son 3 günde ülkenin çeşitli eyaletlerinde şiddet olayları nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA