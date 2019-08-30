30.08.2019 12:04

Meksika'da otobüs sürücülerinin kabusu 'palalı gaspçılar' kamerada

Meksika, (DHA) ? Meksika'da bir hafta içinde iki farklı otobüs sürücüsü, palalı hırsızlar tarafından gasp edildi. Yaşanan anları ise otobüsteki kameralar kaydetti.

Meksika'da yolcu gibi otobüse binen 3 kişi, pala ve silahla otobüs şoförünü tehdit ederek, soydu. Yine aynı şehirde, bir başka otobüste de otobüsteki 2 yolcu şoförü palayla tehdit ederek soydu. O anlar, otobüslerin güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk olay, Jalisco eyaletinde yer alan Guadalajara şehrinde meydana geldi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki otobüsün bir durakta durduğu ve 3 kişinin otobüse bindiği görüldü. Otobüse binen ilk kişi, otobüse biner binmez şoförün boğazına silah doğrulturken, en son binen kişi de yanında taşıdığı palayla otobüs şoförünü tehdit ederek, para kutusundaki bozuklukları aldı. Bu sırada, şoförle 3 kişinin arasında kısa bir konuşma yaşandığı ve şoförün ardından gaspçılara kağıt para uzattığı görüldü. Bunun ardından 3 gaspçı otobüsü terk ederken, şoför de otobüsü sürmeye devam etti.

İkinci gasp ise yine aynı şehirde bir kaç gün sonra yine bir otobüste yaşandı. Bir otobüs sürücüsü, araçtaki 2 kişi tarafından palayla tehdit edilerek gasp edildi. Yine otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otobüsteki 2 yolcunun şoförün yanına gelerek, şoförü palayla tehdit ettiği görüldü. Ardından, para kutusunu boşaltan 2 kişinin, şoförün telefonunu ve cüzdanını da aldığı görüldü.

Kaynak: DHA