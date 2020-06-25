Meksika'da organize suç örgütleri arasında çatışma: 15 ölü Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, organize suç örgütleri arasında çıkan çatışmada 15 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, organize suç örgütleri arasında çıkan çatışmada 15 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Sinaloa eyaletine bağlı Tepuche kentinde iki ayrı organize suç örgütü üyeleri arasında çatışma çıktı.

Örgüt üyeleri, pikapların üzerinden birbirlerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla saldırdı. Çatışmada 15 kişi öldü.

Son yıllarda "El Mayo" ve "El Ruso" adlı suç örgütleri arasında bölgenin kontrolünü ele geçirmek amacıyla çatışmalar yaşanıyor.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda silah ve uzun namlulu silahlara ait kovan ele geçirildi.

300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadelede ortaya çıkan şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini aşmış, 340 binden fazla Meksikalı da yerlerinden edilmişti.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlenmişti.

Kaynak: AA