Meksika'da ordu ile kartel üyelerini arasında çıkan çatışmaya soruşturma Meksika'da ordu ile kartel üyelerini arasında çıkan çatışmaya soruşturmaMeksika, (DHA)- Meksika'da ordu ile kartel üyeleri arasında çıkan çatışmada, bir askerin çıkan çatışma sonrası hayatta kalan kartel üyesini "öldürme emri" verdiği görüntülere soruşturma başlatılırken, olaya ait yeni...

Meksika'da ordu ile kartel üyelerini arasında çıkan çatışmaya soruşturma

Meksika, (DHA)- Meksika'da ordu ile kartel üyeleri arasında çıkan çatışmada, bir askerin çıkan çatışma sonrası hayatta kalan kartel üyesini "öldürme emri" verdiği görüntülere soruşturma başlatılırken, olaya ait yeni görüntüler yayınlandı.

Meksika yerel medyasında yer alan haberlere göre, Meksika'da 3 Temmuz'da Nueva Laredo'da bulunan bir otoyolda ordu ile kartel üyeleri arasında yaşanan çatışmaya soruşturma başlatıldı. Meksika-ABD sınırını bağlayan Juarez- Lincoln Uluslararası Köprüsü'den 10 mil uzaktaki Fresnos bölgesinde yaşanan ve 9 kartel üyesinin ve kaçırılan 3 sivilin hayatını kaybettiği çatışmada, üst düzey bir askerin hayatta kalan kartel üyesine " öldür emri" vermesi ülkede infial yaratmıştı. Meksika hükümeti artan baskılar nedeniyle çıkan çatışmada, bir askerin çıkan çatışma sonrası hayatta kalan kartel üyesini "öldürme emri" verdiği görüntülere soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ÇATIŞMADAN YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Olayla ilgili, El Universal gazetesinin ulaştığı görüntülerde, bir askerin şarjör değiştirip ateş etmeye devam ettiği ve kartel üyelerinden karşılık verilmemesine rağmen askerlerin ateş etmeye devam ettiği sırada 4 askeri aracın olay yerine geldiği görüldü. Görüntülerde daha sonra bir asker herkese yere çökmesini söylediği görülüyor. Yeni yayınlanan görüntüde, askerlerden biri kartel üyelerinden birinin hayatta olduğunu açıklaması üzerine, diğer üst rütbeli bir askerin ise kartel üyesi için "öldür emri" verdiği dikkat çekiyor. Ayrıca, vücut kamerası görüntülerinin, ilgili askerler tarafından hazırlanan ilk raporla çeliştiği de belirtildi.

Kaynak: DHA