Meksika'da Ölü Sayısı 61'e Yükseldi

8,1'lik deprem nedeniyle ulusal yas ilan edilen Meksika'da ölü sayısı 61'e çıktı.

Meksika'da Ölü Sayısı 61'e Yükseldi

8,1'lik deprem nedeniyle ulusal yas ilan edilen Meksika'da ölü sayısı 61'e çıktı.

Kaynak: Dunya.com