Meksika'da öğrencilerden yüz yüze eğitim karşıtı protesto
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Meksika'da öğrencilerden yüz yüze eğitim karşıtı protesto

Meksika'da öğrencilerden yüz yüze eğitim karşıtı protesto
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meksika'da öğrenciler, hükümetin 7 Haziran'da yüz yüze eğitime başlama kararı almasını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Meksika'da öğrenciler, hükümetin 7 Haziran'da yüz yüze eğitime başlama kararı almasını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de dün sabah saatlerinde toplanan yaklaşık bin 500 öğrenci hükümetin 7 Haziran'da yüz yüze eğitime başlama kararı almasını protesto etti. Başkanlık Sarayı'na yürüyen öğrencilerin arasında bando gruplarının da bulunması dikkat çekti. Protestocular, sarayın karşısındaki kilisenin önünde düzenledikleri gösteride, ülke genelinde aşılanma oranının hala çok düşük olduğunu belirterek, yüz yüze eğitime geri dönüş için uygun şartların bulunmadığını ifade etti. Korona virüs (Covid-19) vakalarında artış yaşanmasına ilişkin korktuklarını dile getiren öğrenciler, yetkililere aşılanmak için çağrıda bulundu. Öğrenciler, üzerinde "Başkan, güvenli bir şekilde derslere başlamayı talep ediyoruz" ve "Öğrencilere aşılama yapılsın" yazan pankartlar taşıdı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 7 Haziran'da yüz yüze eğitime başlama kararı alındığını ve bu tarihe kadar tüm öğretmenlerin aşılanacağını duyurmuştu. Öte yandan öğrencilerin aşılanmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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