Meksika'da Mormon Kilisesi'ne bağlı 9 kişinin öldürülmesi

31.12.2019 22:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:52

Meksika'da geçen ay Mormon Kilisesi'ne bağlı Amerikalı bir ailenin 9 üyesinin öldürülmesiyle ilgili olarak 3 kişinin daha yakalandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, cinayetlerle ilgili olarak, silahlı kuvvetler, polis ve istihbarat servisi ile Organize Suç Soruşturması Özel Savcılığının düzenlediği ortak operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin "La Line" isimli organize suç örgütünün üyesi oldukları bildirildi.

Aralık ayı başında cinayet şüphelilerinden bazılarının yakalandığı açıklanmış ancak sayı verilmemişti.

Sonora eyaletinde geçen ay Mormon Kilisesi'ne bağlı Amerikalı ailenin 6'sı çocuk, 3'ü kadın 9 üyesi uyuşturucu kartelleri tarafından öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Bill O'Reilly'e verdiği mülakatta, "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terörist grup olarak ilan edeceğiz. Son 90 gündür bunun üzerine çalışıyorum. Biliyorsunuz, bu mesele kolay değil, geçmeniz gereken süreçler var ve biz de o süreçlerdeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da olayın her iki ülkenin de ortak konusu olduğunu ve adli makamları tarafından soruşturulduğunu kaydetmişti.

Joseph Smith tarafından 1830'da New York'ta kurulan ve ismini Smith'in yazdığı "Mormon Kitabı"ndan alan hareketin 15 milyona yakın mensubu olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA