Meksika'da metro trajedisi nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Meksika'da dün metro üst geçidinin üzerindeki tren vagonlarıyla çökmesi sonucu 23 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Meksika'da dün metro üst geçidinin üzerindeki tren vagonlarıyla çökmesi sonucu 23 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador hükümeti tarafından yayımlanan kararname ile 3 günlük ulusal yas ilanı kararı doğrultusunda ülkede bayraklar yarıya indirildi.

Metro kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileğini ileten Lopez Obrador, yaralılara ve aile mensuplarıyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Meksika'da metro üst geçidinin üzerindeki tren vagonlarıyla çökmesi sonucu 23 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan