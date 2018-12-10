Meksika'da Meteor Kayması Saniye Saniye Kaydedildi

Meksika'da yaşanan meteor kayması heyecan yarattı. Çapının yaklaşık 500 metre olduğu açıklanan göktaşı, sabahın erken saatlerinde gökyüzünü böyle aydınlattı.

METEOR YAĞMURU SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

19 kilometre saat hızla yolculuk eden göktaşı, Acapulco ve Mexico City'nin Xochimilco kasabasından amatör kamera tarafından görüntülendi. Geminids meteor yağmuru olarak bilinen çarpıcı kozmik görsel şovun, hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

METEOR KAYMASI NEDİR?

Meteor, gökyüzünde yer alan gök cisimlerinden kopmuş küçük parçalardır. Meteor kayması, güneş sisteminde başı boş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana gelir. Meteorun diğer bir adı da, göktaşıdır. Bu göktaşları, boşlukta yer alan gök cisimlerin etkisine girmektedir. Gök cisimlerinden kopan küçük göktaşları, bazen de atmosferin çekim alanına girmektedir. Tam da bu sırada, bu göktaşları uzayda yüksek bir hızla ilerlerken ışıklı izler bırakır ve bu izler hava yüzeyiyle sürtünür. Bu sürtünmeden dolayı ise kızışma olur. Gökyüzünde gerçekleşen bu olaya "meteor yağmuru" adı verilmektedir.