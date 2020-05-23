Meksika'da mahkum kavgası: 7 ölü
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Meksika'da mahkum kavgası: 7 ölü

Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 7 mahkum öldü, 9 kişi yaralandı.

Meksika'da mahkum kavgası: 7 ölü
23.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:01

Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 7 mahkum öldü, 9 kişi yaralandı.

Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki yüksek güvenlikli Puente Grande hapishanesinde mahkumlar ateşli silah ve sert cisimlerle birbirine saldırdı.

Yetkililer, olayda 7 mahkumun hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Durumun kısa sürede kontrol altına alındığını belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Yetkililer, hapishanenin güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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