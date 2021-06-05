Meksika'da maden ocağındaki göçükte 7 kişi mahsur kaldı
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Meksika'da maden ocağındaki göçükte 7 kişi mahsur kaldı

Meksika'da maden ocağındaki göçükte 7 kişi mahsur kaldı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Meksika'nın kuzeyindeki Coahuila eyaletinde, bir maden ocağında meydana gelen göçükte 7 madencinin mahsur kaldığı bildirildi.

Meksika'nın kuzeyindeki Coahuila eyaletinde, bir maden ocağında meydana gelen göçükte 7 madencinin mahsur kaldığı bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, Muzquiz kentine bağlı Las Rancherias köyünde, bir maden ocağında göçük oldu.

İlk belirlemelere göre 7 madencinin mahsur kaldığı olaya ilişkin yetkililer, yapılan ilk incelemenin ardından madendeki kazanın sel ve taşkınlık nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtti.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, göçüğü haber olan madencilerin yakınları olay yerine gelerek yetkililerden bilgi almaya çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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