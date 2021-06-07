Meksika'da maden ocağında mahsur kalan madencilerden cesetlerine ulaşılanların sayısı 4'e yükseldi
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Meksika'da maden ocağında mahsur kalan madencilerden cesetlerine ulaşılanların sayısı 4'e yükseldi

Meksika'da maden ocağında mahsur kalan madencilerden cesetlerine ulaşılanların sayısı 4'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Meksika'nın kuzeyindeki Coahuila eyaletinde, maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan madencilerden cesetlerine ulaşılanların sayısının 4'e çıktığı bildirildi.

Meksika'nın kuzeyindeki Coahuila eyaletinde, maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan madencilerden cesetlerine ulaşılanların sayısının 4'e çıktığı bildirildi.

Coahuila eyaletinden yapılan açıklamada, 4 Haziran'da Muzquiz kentine bağlı Las Rancherias köyündeki kömür madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, madencilerden cesedine ulaşılanların sayısının 4'e yükseldiği kaydedildi.

Yapılan ilk incelemenin ardından madendeki kazanın sel ve taşkın nedeniyle yaşanmış olabileceğine dikkat çekildi.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, maden ocağında tespit edilen zehirli gazın çalışmaları zorlaştırdığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgede maden ocağı göçüklerine sıklıkla rastlanırken 2006'da Coahuila eyaletine bağlı Sabinas'da yaşanan göçükte 65 madenci yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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Meksika'da maden ocağında mahsur kalan madencilerden cesetlerine ulaşılanların sayısı 4'e yükseldi - Haberler
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