Meksika'da küçük uçak düştü: 6 ölü
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Meksika'da küçük uçak düştü: 6 ölü

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da küçük uçak düştü: 6 ölü
24.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:37

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin doğusundaki Camargo kentinden Sinaloa'ya gitmek üzere havalanan TU206G tipi küçük uçak, Chihuahua eyaletinde düştü.

Yetkililer, kazada uçağı kullanan Leonilo Gonzalez Olivas ve 5 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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