Meksika'da küçük uçak düştü: 1 ölü - Haberler
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Meksika'da küçük uçak düştü: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- Meksika'da küçük uçak düştü: 1 ölü Meksika'nın Veracruz eyaletinde Cessna 206 tipi küçük uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

- Meksika'da küçük uçak düştü: 1 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Veracruz eyaletinde Cessna 206 tipi küçük uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Veracruz eyaletinde Cessna 206 tipi küçük uçak düştü. Kazada uçağın pilotu Jaime Correa hayatını kaybetti. Veracruz Sivil Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, San Rafael şehrinde dün yerel saatle 14.20'de gerçekleşen kazada Pachuca şehrinden havalanan Cessna 206 tipi sivil uçağın bir meyve suyu üretim tesisi yakınlarındaki bir piste düştüğü bildirildi.

Uçağın düşmesinin ardından alev aldığı ve olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildiği aktarıldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, uçağın enkazı ise Federal Sivil Havacılık Ajansı görevlileri tarafından kaldırıldı.

Görgü tanıkları ise kazaya uçağa düşen yıldırım olduğunu iddia etti.

Meksika'da küçük uçak düştü: 1 ölü

Meksika'da küçük uçak düştü: 1 ölü

Meksika'da küçük uçak düştü: 1 ölü

Meksika'da küçük uçak düştü: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Son Dakika Haberleri
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