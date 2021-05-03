Meksika'da Kovid-19'un Hindistan varyantı görüldü

Meksika'da ilk kez bir kişide, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edildi.

Meksika'da ilk kez bir kişide, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edildi.

Eyalet Yönetimi Sağlık Sekreterliği Başkanı Miguel Angel Lutzow Steiner, San Luis Potosi kentinde ikamet eden bir kişide, "çift mutant" varyantı olarak tanımlanan Kovid-19'un B.1.617 varyantının belirlendiğini açıkladı.

Steiner, vakanın hangi tarihte tespit edildiğine ilişkin detay vermezken, hastanın gerekli testlerin ardından gözlem altına alındığını belirtti.

Kimliği açıklanmayan hastanın 40 yaşında olduğunu dile getiren Steiner, kentte gerekli tedbirlerin alındığını, endişe verici bir durumun olmadığını söyledi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, 217 bin 233 can kaybıyla dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 4. ülke olan Meksika, vaka sayısında ise 2 milyon 348 bin 873 ile 15. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan