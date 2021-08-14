Meksika'da Kovid-19 salgın sürecinde 5 milyondan fazla öğrenci okulu bıraktı
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Meksika'da Kovid-19 salgın sürecinde 5 milyondan fazla öğrenci okulu bıraktı

Meksika'da Kovid-19 salgın sürecinde 5 milyondan fazla öğrenci okulu bıraktı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Meksika'da 2020 yılında 5 milyonun üzerinde öğrenci çevrim içi derslere kayıt yaptırmadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Meksika'da 2020 yılında 5 milyonun üzerinde öğrenci çevrim içi derslere kayıt yaptırmadı.

Meksika İçişleri Bakanlığının yayımladığı veriler, salgının okul dönemi çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini ortaya koydu.

Verilere göre, geçen yıl 18 yaşından küçük toplam 5,2 milyon öğrenci çevrim içi derslere kaydolmadı.

Öte yandan aile içi şiddet olayları 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 arttı.

İçişleri Bakanlığı aynı zamanda çocuk cinayetleri ve erken yaşta görülen gebeliklerdeki artışa da değindi. Söz konusu artışın kısmen çocukların okula gitmemesinden kaynaklanıyor olabileceği bildirildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Lopez Abrador, öğrencilerin sadece akademik nedenlerle değil sosyal gelişimleri için de sınıflara geri dönmeleri gerektiğini; çocukların okula gönderilmesi için aileleri ikna etmeye çalışacaklarını ifade etti.

Kovid-19'un yayılmasının önüne geçmek için birçok ülkede uzaktan eğitim sürecine geçilmişti.

Meksika'da bugüne kadar 3 milyon 68 bin 329 Kovid-19 vakası kaydedildi, 247 bin 414 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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