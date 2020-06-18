Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 730 kişi öldü
Kazılan mezarlar Hayatını kaybedenlerin defni Mezarlıktan Drone görüntüleri CHALCO - Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.
18.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:22
Kazılan mezarlar
Hayatını kaybedenlerin defni
Mezarlıktan Drone görüntüleri
CHALCO - Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti. Meksika Eyaleti'ndeki Valle de Chalco semtinde bulunan Xico Mezarlığı'nda, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler dolayısıyla, 17'sine virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin defnedildiği 300 adet mezar kazıldı.
Kaynak: AA