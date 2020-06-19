Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 667 kişi öldü
Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 667 kişi yaşamını yitirdi.
19.06.2020 08:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:24
Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 667 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 667 artarak 19 bin 747'ye yükseldi.
Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 662 artışla 165 bin 455'e çıktı.
Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 123 bin 95 olarak kaydedildi.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA