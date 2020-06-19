Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 667 kişi öldü
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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 667 kişi öldü

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 667 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 667 kişi öldü
19.06.2020 08:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:24

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 667 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 667 artarak 19 bin 747'ye yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 662 artışla 165 bin 455'e çıktı.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 123 bin 95 olarak kaydedildi.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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