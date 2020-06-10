Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 596 kişi yaşamını yitirdi
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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 596 kişi yaşamını yitirdi

Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Orta Amerika ülkesi Meksika'da 596 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 124 bin 301 oldu.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 596 kişi yaşamını yitirdi
10.06.2020 08:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 08:37

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 596 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı da 4 bin 199 artışla 124 bin 301'e çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 596 artarak 14 bin 649'a yükseldi.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 199 artışla 124 bin 301'e çıktı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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