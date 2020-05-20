Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişi öldü
Latin Amerika ülkesi Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 334 kişi hayatını kaybetti.
20.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:26
Latin Amerika ülkesi Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 334 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 666'ya çıktı.
Vaka sayısı ise 2 bin 713 artarak 54 bin 346'ya yükseldi.
Ülkede iyileşenlerin sayısı da toplamda 37 bin 325 oldu.
Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Kaynak: AA