Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 236 kişi öldü

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 236 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, ölü sayısı 2 bin 507'ye çıktı.

Vaka sayısının ise 1120 artarak 26 bin 25'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı da 16 bin 810'a ulaştı.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA