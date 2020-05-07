Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 197 kişi öldü

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 197 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 197 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 197 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 704'e çıktı.

Vaka sayısının ise 1609 artarak 27 bin 634'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı da 971 kişi artarak 17 bin 781'e ulaştı.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA