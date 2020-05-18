Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 132 kişi öldü Latin Amerika ülkesi Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 132 kişi hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkesi Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 132 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 132 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 177'ye çıktı.

Vaka sayısı ise 2 bin 75 artarak 49 bin 219'a yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise toplamda 33 bin 329 oldu.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Kaynak: AA