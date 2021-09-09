Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 265 bini aştı

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 265 bini geçti.

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 265 bini geçti.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 879 kişi yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 265 bin 420'ye yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 15 bin 876 artarak 3 milyon 465 bin 171 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 milyon 809 bin 29 olarak kayıtlara geçti.

Meksika'da son haftalarda vaka sayısının hızla artması nedeniyle bazı eyaletlerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 46 milyondan fazla kişiye birinci doz, 28 milyonu aşkın kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan