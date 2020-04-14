Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 332'ye yükseldi Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi.

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 36 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 332'ye, vaka sayısı 5 bin 14'e ulaştı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, dün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Mart-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen acil durumun 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA