Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 271'e yükseldi
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Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 271'e yükseldi

Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 271'e yükseldi
05.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:42

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 117 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 271'e, vaka sayısı ise 1434 artarak 24 bin 905'e yükseldi.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 15 bin 938'e ulaştı.

Öte yandan Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Kovid-19'la mücadelesine destek için ABD'nin gönderdiği tıbbi malzemeler taşıyan uçağın başkent Meksiko'ya ulaştığını duyurdu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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