Meksika'da Kovid-19'a yakalanan yetkiliyle bir araya gelen Obrador test yaptırmayı planlamıyor Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, temas ettiği üst düzey bir ismin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından virüs için test yaptırmayı planlamadığını söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, temas ettiği üst düzey bir ismin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından virüs için test yaptırmayı planlamadığını söyledi.

Meksika'da Sosyal Güvenlik Sistemi Yöneticisi Zoe Robledo'nun, Tabasco eyaletinin başkenti Villahermosa'daki bir etkinlikte Obrador ile bir araya gelmesinden iki gün sonra yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Etkinliğe Meksika Devlet Başkanının güvenlik kabinesinin üyeleri de katılırken, Obrador, "Test yaptırmayacağım çünkü bende semptomlar yok. Çok şükür iyiyim, sağlığıma dikkat ediyorum ve güvenli mesafeyi koruyorum." açıklamasını yaptı.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ülkenin güneydoğusuna bir hafta süren gezisinin ardından 7 Haziran'da başkent Meksiko'ya dönmüştü.

Obrador'un gezisi, Kovid-19 salgınında vaka sayısının yüksek olduğu bir dönemde yanlış bir mesaj gönderdiği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Kaynak: AA