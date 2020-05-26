Meksika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 633'e yükseldi Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 239 kişi daha hayatını kaybetti.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 239 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 633'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 239 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 7 bin 633'e çıktı. Ülkede 2 bin 485 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 71 bin 105'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA